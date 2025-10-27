Tito: raccolti oltre 2000 Euro in sostegno di alcune donne colpite da questa terribile malattia. L’iniziativa

Un grande successo ieri 26 ottobre a Tito per l’iniziativa “Camminata in Rosa”, organizzata dal Comune in occasione del mese tradizionalmente dedicato alla prevenzione.

Mission dell’iniziativa quella della sensibilizzazione e solidarietà rivolta a tutta la comunità.

L’evento è nato con l’intento di esprimere vicinanza a tutte le donne che stanno affrontando momenti di particolare fragilità e che, con coraggio e dignità, continuano a lottare ogni giorno contro la malattia.

La Camminata in Rosa ha rappresentato non soltanto un gesto simbolico, ma anche un prezioso momento di informazione e consapevolezza, grazie alla partecipazione di professionisti e associazioni che ogni giorno si impegnano nella promozione della salute e nella diffusione della cultura della prevenzione.

In questi giorni la Torre di Satriano in Tito è stata illuminata di rosa.

Presso la Sala Consiliare del Comune si è tenuto un incontro con la partecipazione del sindaco Fabio Laurino e degli assessori Dora Figliuolo e Loredana Bruno, della dott.ssa Francesca Zotta, chirurgo senologa, della dott.ssa Alessandra Bellante, nutrizionista, della dott.ssa Rosa Maria La Torre, psicologa clinica e psicoterapeuta.

Presenti anche Simona Bonito, Consigliera di Parità della Provincia di Potenza e Carmen Paradiso, referente Basilicata della Fondazione Incontra Donna.

Un incontro segnato anche dalle emozioni, soprattutto quando alcune donne che hanno convissuto con il male hanno deciso di raccontare la loro esperienza per dare forza a chi attualmente sta affrontando un periodo difficile.

Durante l’incontro è intervenuta anche Antonella Caivano, di Tito, biologa e ricercatrice presso il CROB di Rionero, che ha brevettato (unitamente ad altre sue colleghe) un nuovo metodo di ricerca che consentirà di rilevare la presenza del tumore attraverso un semplice prelievo del sangue. Emozionante poi il video racconto proiettato in sala, i quadri a tema realizzati dalla cittadina Romilda Cecconi e le letture fatte dall’Associazione culturale “Sotto il Castello”

Dopo l’incontro informativo ha preso il via una camminata per le vie del paese.

La grande partecipazione ha consentito, con il contributo volontario dei partecipanti che hanno avuto una maglietta rosa, un bracciale ed una spilletta, di raccogliere circa 2540 euro.

Il ricavato sarà destinato all’acquisto di una panchina da donare all’ospedale San Carlo di Potenza, che sarà posizionata all’esterno del reparto di Chemioterapia.

Difatti, alcune pazienti, hanno raccontato di attendere spesso fuori il loro turno appoggiandosi a sedute di fortuna. Da qui l’idea della panchina.

Da Tito quindi un messaggio forte e condiviso, che parte dalle istituzioni per giungere fino al cuore di chi vive direttamente la malattia, unendo la cittadinanza in un abbraccio collettivo di sostegno, conoscenza e speranza.