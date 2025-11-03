Indice di criminalità: bene Potenza. I dati

La città di Potenza è al 105/o posto per l’incidenza di delitti denunciati ogni centomila abitanti secondo l’Indice della Criminalità de “Il Sole 24 Ore”, che è stato elaborato sulla base dei dati del Viminale relativi a 106 città.
La graduatoria misura le denunce di reato registrate dalle forze dell’ordine ogni 100mila abitanti nel 2024.
Solo Oristano ha fatto registrare un’incidenza inferiore.
Matera, invece, è al 90/o posto.
Tra i dati più significativi, quelli che pongono Potenza al 105/o posto, dietro sempre solo ad Oristano, per i furti, e Matera al 106/o e ultimo posto per le estorsioni.