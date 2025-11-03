Potenza: nonna Maria oggi compie ben 105 anni! Tantissimi auguri

Ultra centenaria in Basilicata.

Nonna Maria oggi compie ben 105 anni!

A festeggiare l’importante traguardo i familiari che le stanno accanto.

Maria Montagnuolo vedova Penna nata a Laurenzana il 03/11/1920 è residente a Potenza.

È madre di 7 figli tutti viventi, nonna di 14 nipoti e bisnonna di 11 pronipoti.

Racconta caramente di lei il nipote Giuseppe Penna:

“Ha vissuto gli stenti della guerra, e grazie alla sua forza d’animo, umiltà e sani valori è riuscita a crescere una famiglia numerosa senza fare mancare mai niente.

Ancora oggi è il punto di riferimento della nostra famiglia, e regala consigli di vita a chi ha il piacere di incontrare”.

Auguroni di cuore a Nonna Maria, anche dalla nostra Redazione.