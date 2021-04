La Basilicata e Pietragalla in particolare perdono un pezzo di storia con la chiusura di questo Centro internazionale! I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa del “Circolo Partito Democratico di Pietragalla (PZ)” sulla chiusura del Centro internazionale di Dialettologia.

Ecco quanto riportato:

“Apprendiamo con dispiacere che il Centro Internazionale di Dialettologia diretto dalla Prof.ssa Patrizia Del Puente cesserà ogni attività a causa del mancato intervento della Regione Basilicata nel sostegno necessario alla prosecuzione degli studi.

L’attività del centro ha significato tanto per la nostra regione ed in particolare per Pietragalla (PZ), colonia linguistica galloitalica su cui si sono concentrate ricerche e pubblicazioni inerenti il dialetto, presentate in vari convegni organizzati negli anni che hanno prodotto importanti passi in avanti nella comprensione delle nostre origini linguistiche.

La chiusura del Centro produrrebbe un grave danno per l’intera regione, con ricadute negative sia a livello scientifico che socio-culturale.

Pertanto chiediamo che venga messa in campo ogni utile iniziativa per scongiurarne la chiusura e l’interruzione delle attività, unendoci all’appello diramato dalla Direttrice agli organi istituzionali regionali”.

