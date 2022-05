La Basilicata piange la scomparsa del maestro Antonio Forastiero: con lui va via un pezzo di storia della musica popolare lucana! Il ricordo

Triste notizia per tutti gli zampognari italiani.

Ieri ci ha lasciato il lucano Antonio Forastiero, nonno, e maestro di molti.

Con lui va via un pezzo di storia della musica popolare lucana e nazionale.

Scrive il sindaco di Lauria Gianni Pittella:

“Ho appreso con grande dispiacere la scomparsa di un nostro grande concittadino, Antonio Forastiero.

Insieme a suo fratello Vincenzo è stato uno dei più importanti musicisti della tradizione lucana, e ha portato la sua arte in giro in tutta la regione, e non solo.

Oltre che suonatore, Antonio è stato anche uno dei maggiori costruttori di zampogne di tutto il meridione.

Maestro del suono e del legno, ci ha resi orgogliosi di essere laurioti.

Nella sua bottega, a monte Sirino, venivano da tutta Italia a osservarne l’arte, ad ascoltare i suoi racconti, a godere della sua affabilità ed enorme accoglienza.

Che la terra ti sia lieve, caro Antonio, non ti dimenticheremo“.

I funerali del maestro Antonio Forastiero sono stati celebrati oggi 23 Maggio alle 17.30 nella chiesa di Sarconi (PZ).a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)