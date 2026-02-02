La Basilicata si mobilita per promuovere il Sì al referendum. L’iniziativa di questo partito

Piergiorgio Quarto, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Basilicata, annuncia la piena mobilitazione del partito a sostegno delle ragioni del Sì al referendum sulla giustizia in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo.

Quarto dichiara:

“Il referendum sulla giustizia rappresenta un passaggio politico e civile decisivo ed è un’occasione concreta per rafforzare i principi di equità, garantismo e certezza del diritto.

Valori fondamentali per il corretto funzionamento dello Stato di diritto e per ristabilire un rapporto di fiducia tra cittadini, istituzioni e sistema giudiziario”.

Quarto sottolinea come il quesito referendario si inserisca coerentemente nella linea riformatrice sostenuta dal Governo, che ha indicato con chiarezza la necessità di una giustizia più efficiente, più veloce e realmente al servizio dei cittadini e delle imprese.

Il coordinatore regionale aggiunge:

“Una giustizia lenta, imprevedibile o percepita come politicizzata non tutela nessuno e finisce per penalizzare lo sviluppo, gli investimenti e la credibilità stessa delle istituzioni.

Fratelli d’Italia è dalla parte di chi chiede una giustizia fondata su responsabilità, merito ed equilibrio tra accusa e difesa, nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali.

Il referendum non è un voto tecnico per addetti ai lavori, ma una scelta di sistema che riguarda il modello di democrazia che vogliamo costruire”.

In questa prospettiva, il coordinatore regionale annuncia l’attivazione, su tutto il territorio lucano, dei Comitati per il Sì, con iniziative pubbliche, momenti di confronto e attività di informazione rivolte ai cittadini.

Lo stesso conclude:

“Saremo presenti nelle piazze, nei comuni e nei luoghi di partecipazione per spiegare le ragioni del Sì e favorire una scelta consapevole su un tema che incide direttamente sulla qualità della nostra democrazia”.