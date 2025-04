La città di Potenza pronta a dare il via al Tricolore Formula Challenge. Il programma

In viale dell’Unicef a Potenza, sullo spettacolare circuito cittadino di tremila e duecento metri, tutto è pronto per il primo START del Campionato Italiano Formula Challenge ACI Sport 2025: domenica 27 aprile il capoluogo lucano torna ad ospitare, dopo il grande successo di pubblico e di partecipanti della passata edizione, l’8° Trofeo “Città di Potenza” – 2° Memorial “Nicola Maitilasso”.

Sono ottantadue i piloti – ventitre dei quali appartenenti alla specialità turistica – iscritti alla competizione organizzata dalla ASD Basilicata Motorsport con il patrocinio ed il sostegno del Comune e dell’Automobile Club di Potenza.

Dichiara il presidente della Basilicata Motorsport, Carmine Capezzera

“L’evento nasce come gesto di affetto e di memoria per Nicola Maitilasso, pilota appassionato scomparso prematuramente, ma ancora oggi profondamente presente nel cuore di tutti noi.

Il Memorial non è soltanto una competizione, ma un momento di condivisione e riflessione, che unisce la passione per i motori al valore del ricordo.

La realizzazione di questo appuntamento è stata possibile grazie all’impegno del Presidente del Potenza Calcio Donato Macchia.

In un contesto segnato da forti aumenti nei costi assicurativi e organizzativi, la sua dedizione e il prezioso contributo del suo sponsor hanno permesso che anche quest’anno il Memorial potesse svolgersi per la seconda edizione consecutiva.

In una settimana così particolare, segnata dalla scomparsa del Santo Padre, questo Memorial assume un significato ancora più profondo, ricordare Nicola attraverso lo sport significa dare valore alla memoria, all’unione e alla spiritualità che si esprime anche nei gesti più semplici, come il ritrovarsi insieme per una gara, per un pensiero condiviso, per un ideale che va oltre il traguardo.

Ringrazio di cuore il Presidente Macchia, per il suo impegno continuo, il Presidente dell’A.C.I. Potenza, Moni Bevilacqua, per il supporto che non ha mai fatto mancare alle nostre iniziative, e tutti gli sponsor e coloro che hanno dato il proprio contributo all’iniziativa.”

La manifestazione automobilistica è valida anche come prima prova del Campionato Interregionale “22° CPB 2025″, del” 2° Trofeo dello Ionio” organizzato con l’ASD La Fenice, e del neonato Trofeo “KC2025”, promosso da Cirací Motorsport e Basilicata Motorsport e riservato ai Kart kross 600.

Per il secondo anno sarà inoltre consegnata una targa intitolata a Francesco Solimena, ex presidente dell’ACI di Potenza.

Al via del circuito cittadino ci saranno i migliori interpreti della specialità:

primo tra tutti il due volte campione italiano Donato Argese, il pilota pugliese della Fasano Corse che con il numero “2” di gara sulla Radical SR4 Suzuki 1400 Gruppo E2 SC dei fratelli D’Amico proverà a strappare lo scettro della corsa al forte driver locale Carmelo Coviello, vincitore del Trofeo Città di Potenza 2024 e domenica prenotato al via con il numero 1 appiccicato sulla fiancata della sua Osella PA21 S 1600 per la scuderia Progetto Corsa.

Zio e nipote, i campani della Tramonti Corse Eugenio e Carmine Barbone si affacciano per la prima volta sulle strade di Potenza, lo slalomista veterano di Benevento sarà su Radical SR4 1400, il giovane under 23 che a metà della stagione 2024 è spuntato in campionato sorprendendo con la vittoria delle ultime due tappe del torneo sul circuito pugliese di Torricella, si presenterà allo sguardo attento dei rivali e degli addetti ai lavori al volante della Formula Gloria B5 1150 di famiglia.

Torna il Basilicata il temibile napoletano di Agerola Romeo Cioffi, su Radical Prosport con i colori della Scuderia Vesuvio.

E c’è curiosità per il debutto dell’esperto tarantino della scuderia Max Racing Nunzio Fanelli con la sua nuova Formula Gloria B4 1150.

Sono in tutto cinque i minibolidi kart cross 600 VST iscritti alla gara, condotti da Nicola Pio Restagno (Max Racing), 25enne pilota potentino, noto speaker automobilistico e commentatore della testata Mattiperlecorse, Angelo Lucia (Greta Racing) di Avigliano (PZ), Pietro Todaro (Salsorally & Promotion) di Bari, Vito Ciracì (Max Racing), eclettico ed esperto veterano di Taranto, e dal giovane esordiente di Muro Lucano Cristian Lepore.

Il gruppo numericamente più consistente è il Gruppo N, con 20 piloti iscritti, tra i quali spiccano i nomi della pluricampionessa italiana Giulia Candido (Tramonti Corse) a bordo di una Peugeot 106 R 1.3 per la Tramonti Corse e del campione interregionale CPB 2024 Nichi Icuchi su su Peugeot 106 1.6.

Tra i sette contendenti della E1 Italia figura invece Vito Pastore, campione italiano Formula Challenge 2022, a bordo di una Renault R5 GT Turbo.

Nove le vetture “stradali” della Racing Start, tra le quali le Citroen Saxo Vts 1.6 della giovane potentina Paola Pepe e del locale Giovanni Giuliano, terzo assoluto nel tricolore 2024.

Completano il ricco elenco iscritti, oltre ai cinque piloti a bordo di altrettante vetture della Speciale Slalom, ai due piloti del Gruppo RSPL e ai tre su Silhouette Gruppo E2 SH, due piloti che, nel loro gruppo, corrono in solitaria ma, non per questo, saranno meno motivati a ben figurare in classifica assoluta: Aldo Gargiulo con la Fiat 500 Sporting Prototipo Slalom, e Raffaele Pagano con la Fiat 500 bicilindrica.

Sono ventitre le vetture iscritte alla seconda edizione della “Turistica Sperimentale Formula Challenge” con la partecipazione del folto gruppo della scuderia “Historic Club – Lupi della Lucania”, presieduta da Gennaro Guerriero e lo scorso anno vinta dalla Fiat Barchetta 1.800 di Giovanni Bernardini, per i colori dell’Historic Club Lupi della Lucania, davanti a Domenico Campilongo, su Fiat 124 Abarth Rally, e Lorenzo Vignola, su Alfa GTV 916.

Il tracciato è ricavato in viale Unicef, una strada a due corsie per ogni senso di marcia divisa da uno spartitraffico situata in una zona chiamata ‘di fondovalle’, che serve alle scale mobili ‘Santa Lucia’, le seconde più lunghe d’Europa.

Si snoda lungo 1600 metri da percorrere in andata fino a raggiungere una rotatoria che diventa una sorta di anello come in un circuito chiuso e poi ritorna sull’altra corsia per altri 1600 metri fino al traguardo.

Lo start e l’arrivo sono posizionati sotto il ponte delle scale mobili, che congiungono due parti della città, il centro storico e il rione Cocuzzo.

E’ stata aggiunta una dodicesima chicane all’altezza dello start gara ben visibile dal numeroso pubblico presente in quell’area.

In prossimità dell’anello ci sono a servizio anche i paddock, un parcheggio di 3mila metri coperto sotto e scoperto sopra che si trova nella zona opposta di quella che è la partenza/arrivo.

Il programma della competizione inizierà il pomeriggio di sabato 26 aprile a partire dalle ore 15 con le verifiche e domenica 27 entrerà nel vivo con lo svolgimento delle tre manches di gara precedute dalla manche cronometrata di ricognizione. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook Basilicata Motorsport.

Di seguito la locandina con i dettagli.