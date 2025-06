La nostra Potenza protagonista del nuovo videoclip del maestro Giovanni Allevi. Ecco i dettagli

Oggi l’uscita su Vevo del nuovo videoclip “Nostalgia” di Giovanni Allevi, con protagonista la Basilicata.

Il videoclip si sviluppa tra due location simboliche della regione: i Sassi di Matera, patrimonio UNESCO e set cinematografico di fama mondiale, offrono panorami dove la luce del sole crea giochi di chiaroscuri sui millenari edifici rupestri, evocando quella dimensione di eternità e rinascita che permea l’intera composizione.

Le riprese catturano anche vedute della Murgia materana e del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri, fino ad abbracciare l’orizzonte del mar Ionio.

A Potenza le scene orchestrali prendono vita nel Teatro Francesco Stabile, gioiello ottocentesco e unico teatro lirico della regione, dove l’orchestra si fonde armoniosamente con l’architettura storica del luogo.

Dichiara il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi:

“La Basilicata accoglie con orgoglio il progetto del Maestro Giovanni Allevi, artista di fama mondiale che ha scelto i nostri paesaggi per raccontare un’emozione universale come la nostalgia.

Questa collaborazione artistica rappresenta un connubio perfetto tra la sensibilità del musicista e l’anima profonda della nostra terra, da sempre fonte di ispirazione per chi cerca autenticità, bellezza e spiritualità.

La Regione Basilicata continuerà a sostenere con convinzione progetti culturali di alto profilo, capaci di valorizzare il nostro patrimonio e proiettarlo nel mondo attraverso linguaggi universali come la musica. Un plauso va all’APT Basilicata per la visione e la qualità del lavoro svolto: iniziative come questa confermano la nostra vocazione culturale e rafforzano l’immagine della Basilicata sulla scena internazionale”.

Aggiunge Margherita Sarli, Direttore generale di APT Basilicata:

“Questa collaborazione, che abbiamo fortemente voluto, rappresenta un momento significativo per la promozione della Basilicata.

L’incontro tra l’arte musicale del Maestro Allevi e la bellezza autentica del nostro territorio genera una narrazione che parla al mondo intero.

Quando la musica incontra paesaggi così carichi di storia e suggestione, nasce una forma di comunicazione che supera ogni confine linguistico e culturale.”

Il progetto conferma la vocazione della Basilicata come terra d’ispirazione per artisti di calibro internazionale, dimostrando come la cultura possa fungere da ponte tra l’identità locale e una dimensione globale.

La partnership con Bizart e il sostegno regionale testimoniano l’impegno delle istituzioni lucane nel promuovere iniziative artistiche di alta qualità che valorizzino il patrimonio paesaggistico e culturale del territorio.

Il brano fa parte del “Concerto MM22 per Violoncello e Orchestra d’archi” che sarà eseguito integralmente durante le quattro date estive del progetto “Musica dall’Anima” 2025 e porterà il Maestro Allevi nei teatri più prestigiosi d’Italia.