La Regione incontra i sindaci di Pignola, Anzi, Avigliano, Brindisi di Montagna, Calvello e di questi altri comuni: ecco i temi trattati

Un confronto concreto per rafforzare la rete sociale del territorio: è questo il cuore dell’incontro che si è tenuto oggi presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata tra l’Assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, i Sindaci dell’Ambito Socio-Territoriale Alto Basento e le strutture tecniche regionale e comunale.

Un tavolo di dialogo importante, che riguarda i Comuni di Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Avigliano, Brindisi di Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelmezzano, Filiano, Laurenzana, Oppido Lucano, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, San Chirico Nuovo, Tolve, Trivigno e Vaglio di Basilicata, per discutere delle politiche sociali locali.

Si tratta del primo di nove incontri che, tra febbraio e marzo, vedranno l’Assessore Latronico impegnato in un ciclo di incontri di ascolto e confronto con tutti gli Ambiti socio-territoriali lucani.

L’obiettivo?

Costruire una programmazione efficace e condivisa per migliorare i servizi sociali, garantendo ai cittadini una rete di assistenza più vicina ed efficiente.

L’assessore Latronico ha evidenziato lo stanziamento di 23 milioni di euro destinati ai Piani territoriali, cui si aggiungeranno ulteriori risorse nazionali.

Ha dichiarato:

“Lavoriamo per un sistema di welfare più vicino ai cittadini attraverso investimenti mirati su infrastrutture e personale.”

Tra le principali esigenze segnalate quella del potenziamento delle figure professionali nei servizi sociali, in numero esiguo sul territorio.

Altro tema affrontato è stato quello dei servizi per la disabilità, con l’assessore che ha ribadito l’opportunità di valorizzare il volontariato e integrare le risorse disponibili per costruire una rete di assistenza più solida.

Fondamentale, in questo senso, il ruolo attivo dei Comuni nel proporre iniziative mirate.

Ha sottolineato Latronico:

“Occorre una mappa operativa dei bisogni di ogni Ambito socio territoriale, per sviluppare strumenti adeguati e risposte efficaci.

Le politiche sociali devono essere un asse strategico per lo sviluppo e il benessere delle comunità e non un tema secondario nell’agenda amministrativa”.

In questa direzione l’assessore ha ribadito l’impegno della Regione a mantenere un dialogo costante con i territori, con l’obiettivo di costruire soluzioni condivise e operative per rispondere in modo concreto alle esigenze della popolazione.