La Sagra del Fagiolo di Sarconi premiata a Roma al Senato della Repubblica!

Il sindaco di Sarconi, Cesare Marte insieme ad una delegazione della locale Pro Loco ha ricevuto in Senato il premio “Sagra di qualità”.

La cerimonia di consegna si è tenuta nella sede del Senato della Repubblica Italiana a Roma.

Il premio, si legge in una nota, è stato conferito per la Sagra del Fagiolo di Sarconi.

Ha dichiarato il Sindaco:

“Quest’anno l’appuntamento è rinnovato il 18 e 19 Agosto.

Il Fagiolo Igp da anni conquista gli appassionati del buon gusto e del mangiar bene.

Sarconi che è stato uno dei primi Borghi a dar vita alla rete di cooperazione turistica Borghi Eccellenti Lucani (Bel), anche in quel caso volle marchiare la sua eccellenza senza alcun tentennamento sul Fagiolo.

38 anni di sacrificio e volontariato per tenere in vita e far crescere la nota sagra.

Il piccolo borgo non ha personaggi illustri e nè castelli, ma un piccolo semplice legume che è diventato il simbolo del paese.

È proprio l’eccellenza alimentare che caratterizza uno dei 25 Borghi Eccellenti Lucani, che nelle loro “diversità” e nelle varie eccellenze rendono grande la parte più bella della Basilicata interna”.