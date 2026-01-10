Lagopesole, Melfi, Venosa: un anno da record per i nostri luoghi della cultura! Ecco i dati

2025: un anno da record per i nostri luoghi della cultura.
Il 2025 segna un importante traguardo per i Musei e parchi archeologici di Melfi e Venosa, con il numero record di 101.427 visitatori.
Commentano i Musei e parchi archeologici di Melfi e Venosa:
“Un dato che dimostra l’impatto positivo dei numerosi investimenti culturali, dell’attenzione all’innovazione e all’accessibilità dei nostri luoghi della cultura.
Il patrimonio culturale non è solo memoria: è sviluppo, partecipazione e crescita condivisa.
La cultura non è mai stata così partecipata.
Grazie a ciascun visitatore e visitatrice per aver reso questo traguardo possibile.”