Latronico: questo gruppo di lettura speciale tra le 41 giurie impegnate in tutta Italia per il Premio Strega Ragazze e Ragazzi! I dettagli

Il Premio Strega Ragazze e Ragazzi nasce nel 2016 dal più importante riconoscimento italiano per la letteratura – il Premio Strega – con l’obiettivo di promuovere la lettura tra i giovani lettori.

Il Premio Strega Ragazze e Ragazzi è assegnato a opere di narrativa per ragazzi pubblicate in Italia, anche in traduzione, coinvolgendo nell’assegnazione del riconoscimento circa duemila ragazzi e ragazze fra i 6 e i 13 anni di età, provenienti da 160 scuole in Italia e all’estero e da gruppi di lettura di biblioteche distribuite su tutto il territorio nazionale.

Ci sono tre categorie di concorso:

6+, destinata a lettrici e lettori dai 6 ai 7 anni;

8+, dagli 8 ai 10 anni;

11+, dagli 11 ai 13 anni.

La categoria 6+ vede impegnate 41 giurie in tutta Italia ed una molto speciale in Basilicata: il gruppo di lettura della Biblioteca Mula+ di Latronico (Potenza).

Il gruppo di lettura di Latronico (Potenza) si è riunito una volta a settimana, tra ottobre e novembre, nella sede del Mula+ Museo e Biblioteca di Latronico, e per un mese, i giovani lettori hanno letto in anteprima le opere finaliste che sono state poi annunciate il 6 novembre scorso al Teatro Comunale Vittorio Emanuele di Benevento, selezionate dal Comitato scientifico – composto da:

Anna Baldi,

Simonetta Bitasi,

Lorenzo Cantatore,

Eliana Conti,

Maria Greco,

Elena Pasoli,

Giovanni Solimine (presidente),

Nadia Terranova,

Marcella Terrusi – con le rispettive motivazioni.

Il Premio Strega Ragazze e Ragazzi è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento, organizzatori del Premio Strega, con Centro per il libro e la lettura e BolognaFiere/Bologna Children’s Book Fair in collaborazione con BPER Banca e IBS.it La Feltrinelli.

Per l‘ottava edizione (2023) partecipano alla selezione libri di narrativa per bambini e ragazzi pubblicati in Italia, anche in traduzione, tra il 1° aprile 2022 e il 31 marzo 2023.

Anthea, Bogdan, Domenico C., Domenico D., Egidio, Francesca, Francesco, Gabriel Pio, Gabriele, Ginevra, Giuseppe G., Giuseppe I., Manuel, Marilena, Nicola, Pasquale, Sophia, Tommaso e Vito si sono cimentati nella lettura dei tre libri finalisti per la categoria 6+, ovvero:

Ugo e Poppy. Così diversi, così amici! di Matthew Cordell e tradotto da Sara Ragusa (Terre di Mezzo),

Le vacanze di Bris, di Claire Lebourg tradotto da Mario Sala Gallini (Babalibri);

Jole di Silvia Vecchini, illustrato da Arianna Vairo (Topipittori).

Il MULA+ Museo e Biblioteca di Latronico è da anni un punto di riferimento per le attività culturali di un’area interna della Basilicata in cui servizi di questo genere, e di questa qualità, risultano carenti.

Grazie all’impegno di ArtePollino – Rosita Forastiere, anche referente locale del programma Nati per Leggere, e Gaetano Lofrano – viene oggi garantito il servizio biblioteca ai tanti utenti, non solo di Latronico, ma anche di altri piccoli centri intorno.

Il gruppo lettura per il Premio Strega Ragazze e Ragazzi, nato su iniziativa delle docenti Luisa Alagia e Ilaria Navarra, e coordinato da Rosita Forastiere, ha dato la possibilità ai giovanissimi giurati di ascoltare letture ad alta voce e di cimentarsi in laboratori creativi ispirati dalle storie che hanno letto, con particolare attenzione all’accessibilità, grazie al supporto della psicomotricista Egidia Grezzi.

I riconoscimenti per ciascuna categoria saranno assegnati il 7 dicembre alle 14 all’Auditorium del Centro Congressi La Nuvola di Roma – Più libri più liberi.

In quella sede sapremo anche quanto è stato determinante il voto dei piccoli giurati del Mula+ di Latronico.

Nel caso in cui l’opera più votata sia in traduzione, è previsto un premio di pari entità per il traduttore, offerto da BolognaFiere.

Grazie alla rinnovata collaborazione con IBS.it La Feltrinelli, sponsor tecnico del Premio, la biblioteca di Latronico ha ricevuto una copia dei libri finalisti a simbolico sostegno all’iniziativa che saranno disponibili per il prestito.

Ecco le foto.