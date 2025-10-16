Lungo “La via della Lana”: i due giorni da trascorrere insieme in provincia di Potenza

Due giorni da trascorrere insieme lungo “LA VIA DELLA LANA”, con la straordinaria partecipazione di Helga Di Giuseppe, l’archeologa-ricercatrice che ha scavato nelle ville romane di San Pietro (Tolve-Pz) e San Gilio (Oppido Lucano-PZ).

*evento gratuito aperto a tutti

PROGRAMMA

▪︎18 OTTOBRE ore 11.00

“Visita guidata al Museo Archeologico di Muro Lucano” con particolare attenzione ai reperti provenienti dalle ville romane di San Pietro e San Gilio.

▪︎19 OTTOBRE

Archeo trekking e visita guidata a cura della dott.ssa Helga DI GIUSEPPE”

Ore 9.00 Visita alla villa romana di San Pietro (Tolve-Pz)

Ore 10.00

Breve conferenza presso l’area della medesima villa con gli interventi delle istituzioni comunali, della Soprintendenza ABAP della Basilicata e delle associazioni impegnate nella tutela e valorizzazione dei siti archeologici (Archeoclub Tolve e Associazione Antigone di Oppido Lucano )

Ore 10.30

Spostamento verso la villa ellenistica del Moltone (Tolve-Pz) e visita guidata

Sosta presso la Masseria De Angelis e degustazione

Visita guidata alla villa romana di San Gilio (Oppido Lucano-PZ)

con Dimostrazione di tessitura della lana su telaio, a cura di APS – ETS Telaio 26

* A fine evento (ore 16.00 circa) c’è la possibilità di pranzare a ristorante su prenotazione, con Menù promozionale a 15 euro (primo, secondo e acqua). Adesione entro venerdì.

