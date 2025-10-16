ULTIME NEWS

Lungo “La via della Lana”: i due giorni da trascorrere insieme in provincia di Potenza

16 Ottobre 2025

Due giorni da trascorrere insieme lungo “LA VIA DELLA LANA”, con la straordinaria partecipazione di Helga Di Giuseppe, l’archeologa-ricercatrice che ha scavato nelle ville romane di San Pietro (Tolve-Pz) e San Gilio (Oppido Lucano-PZ).

*evento gratuito aperto a tutti

PROGRAMMA

▪︎18 OTTOBRE ore 11.00
“Visita guidata al Museo Archeologico di Muro Lucano” con particolare attenzione ai reperti provenienti dalle ville romane di San Pietro e San Gilio.

▪︎19 OTTOBRE
Archeo trekking e visita guidata a cura della dott.ssa Helga DI GIUSEPPE”

Ore 9.00 Visita alla villa romana di San Pietro (Tolve-Pz)

Ore 10.00
Breve conferenza presso l’area della medesima villa con gli interventi delle istituzioni comunali, della Soprintendenza ABAP della Basilicata e delle associazioni impegnate nella tutela e valorizzazione dei siti archeologici (Archeoclub Tolve e Associazione Antigone di Oppido Lucano )

Ore 10.30
Spostamento verso la villa ellenistica del Moltone (Tolve-Pz) e visita guidata

Sosta presso la Masseria De Angelis e degustazione

Visita guidata alla villa romana di San Gilio (Oppido Lucano-PZ)
con Dimostrazione di tessitura della lana su telaio, a cura di APS – ETS Telaio 26

* A fine evento (ore 16.00 circa) c’è la possibilità di pranzare a ristorante su prenotazione, con Menù promozionale a 15 euro (primo, secondo e acqua). Adesione entro venerdì.

