Maratea, completo abbandono della Villa Comunale: “i nostri bambini devo stare al sicuro!”. Ecco la denuncia di un genitore

Cittadino e genitore preoccupato di Maratea (PZ) segnala alla nostra Redazione lo stato in cui versa la Villa Comunale della bellissima Perla del Tirreno:

“Sono uno dei tanti genitori che segnala lo stato di abbandono della Della Villa Comunale del proprio paese.

Incuria ed abbandono: benvenuti nella Villa Comunale di Maratea.

Ecco come si presenta a pochi passi dal centro storico.

Donazione del suolo dalla Famiglia Marini D’Armenia al Comune di Maratea nel 1952, vive oggi in abbandono totale, con rami che andrebbero tagliati dopo gli ultimi venti che ci sono stati mesi fa.

Erbacce, degrado e una bellissima Fontana, in cui sono rimasti pochi pesciolini donati dai bambini.

Fanno ormai da padrone (in un luogo che dovrebbe garantire la massima sicurezza ai nostri piccoli) cavi elettrici barbaramente dismessi che impediscono lo stato di tranquillità generale,

Come si fa ad essere ciechi e sordi dinanzi a cotanta incuria.

Come sempre non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire.

I nostri bimbi devono stare al sicuro!”.

Queste alcune foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)