Maratea: il mare chiede una mano e i volontari rispondono. Come partecipare

7 Febbraio 2026

Le mareggiate degli ultimi giorni hanno restituito alle nostre spiagge ciò che non appartiene a questo luogo meraviglioso.

Rifiuti che non sono solo “spazzatura”, ma il segno visibile di un rapporto da ricucire tra uomo e natura.

Per questo domani, domenica 8 febbraio, dalle 8:00 alle 10:00, fa sapere Legambiente Maratea:

“ci ritroveremo per un’azione semplice, concreta, volontaria: ripulire le spiagge di Maratea da ciò che il mare ha riportato a riva.

Raccoglieremo esclusivamente i materiali trasportati dalle onde: niente ingombranti, niente RAEE, niente pneumatici. Solo rispetto, attenzione e cura.

Non è una protesta.

Non è un evento simbolico.

È un gesto di responsabilità verso il nostro territorio, fatto insieme, passo dopo passo.

Due ore di una domenica mattina all’aria aperta, tra movimento, condivisione e amore per Maratea.

Perché tutelare un luogo significa prima di tutto esserci.

Chi sente questo richiamo è il benvenuto.

Maratea merita il nostro tempo”.