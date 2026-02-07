Maratea: il mare chiede una mano e i volontari rispondono. Come partecipare

Le mareggiate degli ultimi giorni hanno restituito alle nostre spiagge ciò che non appartiene a questo luogo meraviglioso.
Rifiuti che non sono solo “spazzatura”, ma il segno visibile di un rapporto da ricucire tra uomo e natura.
Per questo domani, domenica 8 febbraio, dalle 8:00 alle 10:00, fa sapere Legambiente Maratea:
“ci ritroveremo per un’azione semplice, concreta, volontaria: ripulire le spiagge di Maratea da ciò che il mare ha riportato a riva.
Raccoglieremo esclusivamente i materiali trasportati dalle onde: niente ingombranti, niente RAEE, niente pneumatici. Solo rispetto, attenzione e cura.
Non è una protesta.
Non è un evento simbolico.
È un gesto di responsabilità verso il nostro territorio, fatto insieme, passo dopo passo.
Due ore di una domenica mattina all’aria aperta, tra movimento, condivisione e amore per Maratea.
Perché tutelare un luogo significa prima di tutto esserci.
Chi sente questo richiamo è il benvenuto.
Maratea merita il nostro tempo”.