Maltempo, “superata con successo la fase critica presso la sorgente del Frida”: gli ultimi aggiornamenti

Una nota di Acquedotto Lucano fa sapere:
“Grazie al presidio costante e alle manovre tecnico-operative attuate senza sosta nelle ultime 24 ore, Acquedotto Lucano comunica di aver superato con successo la fase critica presso la sorgente del Frida.
L’impegno straordinario delle squadre sul campo e del laboratorio ha permesso di gestire i picchi di torbidità causati dal maltempo sul Pollino, garantendo la continuità dell’erogazione ed evitando interruzioni nei 28 comuni serviti.
I parametri sono ora tornati entro i limiti di sicurezza, consentendo il riallaccio immediato della sorgente e l’immissione in rete dell’intera portata di 450 litri al secondo.
Il ripristino della normale attività è il risultato diretto di una strategia di protezione del sistema idrico che ha visto Acquedotto Lucano impegnato su più fronti:
- Monitoraggio analitico h24: il laboratorio ha eseguito campionamenti continui per intercettare il momento esatto del miglioramento della qualità dell’acqua, minimizzando i tempi di fermo.
- Protezione degli impianti: la scelta tecnica di deviare provvisoriamente la risorsa torbida allo scarico ha preservato l’integrità delle condotte adduttrici, evitando depositi di detriti che avrebbero compromesso la rete per settimane.
- Gestione resiliente delle scorte: la gestione dinamica dei flussi e dei livelli dei serbatoi ha permesso di alimentare i centri abitati esclusivamente con l’acqua limpida stoccata in precedenza, scongiurando i disagi all’utenza.
Si informa che, con la ripresa del flusso a pieno regime, potrebbero verificarsi lievi e temporanei fenomeni di opalescenza o presenza di aria nelle tubazioni.
Si tratta di fenomeni fisiologici legati alla variazione delle pressioni che non pregiudicano la potabilità dell’acqua.
Il personale tecnico continuerà a vigilare con la massima attenzione sulla sorgente per garantire la perfetta stabilità del servizio
‘Sentiamo di dover esprimere il nostro ringraziamento particolare ai cittadini per aver adottato comportamenti virtuosi e parsimoniosi nell’uso della risorsa idrica durante la fase di preallarme, e al personale di Acquedotto Lucano per l’impegno profuso e la professionalità dimostrati – affermano l’Amministratore Unico, Alfonso Andretta e il Direttore Generale, Luigi Cerciello Renna – Questa sinergia tra gestore e utenza è stata determinante per superare l’evento meteorologico senza criticità'”.