Maltempo, “superata con successo la fase critica presso la sorgente del Frida”: gli ultimi aggiornamenti

Una nota di Acquedotto Lucano fa sapere:

“Grazie al presidio costante e alle manovre tecnico-operative attuate senza sosta nelle ultime 24 ore, Acquedotto Lucano comunica di aver superato con successo la fase critica presso la sorgente del Frida.

L’impegno straordinario delle squadre sul campo e del laboratorio ha permesso di gestire i picchi di torbidità causati dal maltempo sul Pollino, garantendo la continuità dell’erogazione ed evitando interruzioni nei 28 comuni serviti.

I parametri sono ora tornati entro i limiti di sicurezza, consentendo il riallaccio immediato della sorgente e l’immissione in rete dell’intera portata di 450 litri al secondo.

Il ripristino della normale attività è il risultato diretto di una strategia di protezione del sistema idrico che ha visto Acquedotto Lucano impegnato su più fronti:

Monitoraggio analitico h24: il laboratorio ha eseguito campionamenti continui per intercettare il momento esatto del miglioramento della qualità dell’acqua, minimizzando i tempi di fermo.

Protezione degli impianti: la scelta tecnica di deviare provvisoriamente la risorsa torbida allo scarico ha preservato l’integrità delle condotte adduttrici, evitando depositi di detriti che avrebbero compromesso la rete per settimane.

Gestione resiliente delle scorte: la gestione dinamica dei flussi e dei livelli dei serbatoi ha permesso di alimentare i centri abitati esclusivamente con l’acqua limpida stoccata in precedenza, scongiurando i disagi all’utenza.

Si informa che, con la ripresa del flusso a pieno regime, potrebbero verificarsi lievi e temporanei fenomeni di opalescenza o presenza di aria nelle tubazioni.

Si tratta di fenomeni fisiologici legati alla variazione delle pressioni che non pregiudicano la potabilità dell’acqua.

Il personale tecnico continuerà a vigilare con la massima attenzione sulla sorgente per garantire la perfetta stabilità del servizio

‘Sentiamo di dover esprimere il nostro ringraziamento particolare ai cittadini per aver adottato comportamenti virtuosi e parsimoniosi nell’uso della risorsa idrica durante la fase di preallarme, e al personale di Acquedotto Lucano per l’impegno profuso e la professionalità dimostrati – affermano l’Amministratore Unico, Alfonso Andretta e il Direttore Generale, Luigi Cerciello Renna – Questa sinergia tra gestore e utenza è stata determinante per superare l’evento meteorologico senza criticità'”.