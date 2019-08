Maxi tamponamento sulla Potenza-Melfi! 5 persone in Ospedale di cui 2 bambini

Ancora un incidente si è verificato sulla Potenza-Melfi.

Intorno alle ore 01:00 al semaforo del Ponte Scescio di Barile, 4 auto sono rimaste coinvolte in un incidente.

Pare che le prime 3 fossero ferme e in fila quando la quarta auto (a cui si sono aperti gli airbag) non è riuscita a frenare in tempo, provocando un tamponamento a catena fino alla prima in coda.

Sul posto il tempestivo intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato 5 persone all’ospedale di Melfi, tra cui 2 bambini.

Oltre alle 2 ambulanze, sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia.

Dalle prime notizie sembra che i feriti stessero tornando dal concerto di Fiorella Mannoia a Rionero.