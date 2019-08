Potenza: questo tratto diventa a senso unico! I dettagli

A cominciare dalla mattinata odierna istituito in via Messina, con provvedimento dirigenziale di regolamentazione del traffico, il senso unico di marcia per tutte le categorie di veicoli provenienti dalla predetta via e diretti in direzione di via Ancona.

Detta disposizione, che prevede l’istituzione del nuovo senso di marcia a partire dall’altezza dell’attività commerciale “Giannatasio”, prevede che i resistenti di via Serra e i relativi frontisti, oltre a quanti giungono dalla zona, percorrano il tratto viario in questione unicamente in direzione di via Ancona, obbligando, dunque, chi proviene da quest’ultima via, e diretto verso via Messina, a percorrere la direttrice parallela che ad essa conduce.

La Polizia locale verificata la corretta istituzione della segnaletica, già a partire dalle prime ore di questa mattina ha provveduto a presidiare il tratto di strada interessato, che verrà nei prossimi giorni costantemente monitorato al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare.

L’assessore alla Viabilità Giuseppe Pernice, nel ringraziare la Polizia locale e i suoi uffici per aver realizzato e vigilato sul rispetto del nuovo sistema di circolazione, ha spiegato che:

“le misure adottate e che l’Amministrazione prenderà prossimamente, sono volte a garantire una maggiore sicurezza e una migliore gestione dei flussi di traffico cittadini”.