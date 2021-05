Melfi, preoccupazione per cassa integrazione e licenziamenti FCA: stamattina la manifestazione. I dettagli

Così come anticipato ieri, stamane davanti ai cancelli di Stellantis, erano presenti molte sigle sindacali a sostegno della manifestazione per l’area industriale di Melfi (PZ).

Ecco le dichiarazioni del segretario generale della Fim Cisl Basilicata, Gerardo Evangelista, e del segretario generale della Cisl Basilicata, Enrico Gambardella, raccolte questa mattina a San Nicola di Melfi (PZ).

Ha affermato il segretario generale della Fim Cisl Basilicata, Gerardo Evangelista:

“Stiamo aspettando l’appuntamento di fine Maggio in cui avremo un incontro con i vertici Stellantis.

Siamo molto preoccupati perché la pandemia ha portato la cassa integrazione e la carenza dei semiconduttori.

La cassa integrazione pesa sulla quotidianità delle famiglie che non riescono a garantire neanche l’essenziale”.

Ha invece sottolineato il segretario generale della Cisl Basilicata, Enrico Gambardella:

“Il movimento sindacale lucano è fortemente preoccupato dall’incertezza occupazionale che stiamo vivendo.

C’è incertezza sul destino di questo stabilimento.

Tutti dobbiamo sostenerlo a partire dal governo regionale che deve garantire delle politiche di sviluppo per le aree industriali, investimenti per le infrastrutture, interventi per quanto riguarda i servizi alle imprese, la logistica, i trasporti.

Un piano industriale che sostenga queste aree e attragga gli investimenti.

Solo così potremmo tornare ad essere competitivi”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)