Meteo Potenza: cosa ci aspetta questo fine settimana? Ecco le previsioni

La pioggia continuerà a cadere su Potenza.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, oggi avremo cieli in prevalenza sereni, con qualche nube e possibili temporali nel pomeriggio.

La temperatura massima registrata sarà di 30°C e la minima d 20°C.

Domani si prevedono nubi sparse, alternate ad ampie schiarite, possibili temporali isolati nel pomeriggio e piovaschi in serata.

La temperatura massima registrata pare sarà di 28°C e la minima di 19°C.

Ci aspetta un fine settimana segnato da tempo instabile, in cui non mancherà la pioggia.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.