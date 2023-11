Moliterno: “Inaccettabile privare una comunità di un importante punto di aggregazione, socialità e di crescita per i giovani”. La denuncia

“La Comunità di Moliterno non può continuare a subire disagi per i ritardi della Provincia di Potenza”.

È quanto afferma Rocco Scannone, segretario cittadino del Pd di Moliterno e Consigliere Comunale, che aggiunge:

“Raccolgo e sostengo con forza l’appello che il Sindaco Rubino ha fatto alla Provincia di Potenza per la riapertura della palestra dell’ex IPSIA di Moliterno.

Non è più tollerabile che lo sport a Moliterno debba essere privato di un importante impianto quale quello della Palestra dell’ex IPSIA, determinato da un persistente immobilismo degli uffici provinciali.

Nonostante negli atti di programmazione della Provincia, risulti uno stanziamento di risorse per l’adeguamento della palestra dell’Istituto di Istruzione Superiore, Petruccelli Parisi, già sede del Professionale, l’impianto è chiuso da due anni con conseguenti disagi per i giovani e le società di Moliterno per una fattiva pratica dello sport e soprattutto della pallavolo.

E’ indifferibile l’intervento sulla palestra ex Ipsia di Moliterno per ridare ai giovani un luogo che deperisce inutilizzato.

Sento forte il dovere di dare man forte all’Amministrazione Comunale che più volte ha sollecitato una risoluzione del problema, atteso che la Provincia ha anche annunciato importanti interventi su questi immobili di sua proprietà, agisca velocemente perché non è giusto che i giovani di Moliterno soffrano questo disagio”.