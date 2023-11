Potenza: nonna Maria della provincia ha compiuto 100 anni! Auguri

Nonna Maria De Marco di Rotonda ha compiuto 100 anni.

Ieri, 22 novembre 2023, la simpatica ed energica donna di Contrada Fratta, ha raggiunto il secolo di vita.

Festeggiata da parenti ed amici, ha ricevuto anche la visita del Vice Sindaco Maria Giulia De Cristofaro e dell’Assessore Donatella Franzese che le hanno tributato, a nome dell’intera Amministrazione e della comunità rotondese, i giusti onori per l’invidiabile traguardo raggiunto consegnandole una pergamena commemorativa.

Gli auguri per le cento candeline a Nonna Maria sono arrivati da ogni dove.

Per l’occasione si è riunita l’intera famiglia.

Sposatasi il 19 agosto del 1955 con Domenico Libonati, ha avuto cinque figli: Rosa, Francesco (scomparso prematuramente), Vincenza, Antonio e Filomena.

Ha anche diversi nipoti ed è anche bisnonna.

Il segreto della sua longevità? “Ogni mattina faccio colazione con un uovo al tegamino, zafarani cruschi ed un bicchierino di vino”, ci ha raccontato.

Di solito cucina per se stessa e per i figli e la domenica non si sottrare dal preparare i tradizionali “rascateddri” per tutta la famiglia.

Auguri Nonna Maria!