“Nel decreto Cura Italia non è previsto alcun bonus in favore di studenti”. La denuncia

Nessun “bonus studenti” è previsto dal decreto ‘Cura Italia’.

A smentire la notizia l’Ips.

Ecco quanto si apprende da una nota dell’Istituto di previdenza riportata da Repubblica:

“Sta girando in queste ore sui social una fake news che, utilizzando impropriamente il logo dell’Inps, invita gli studenti di età compresa fra i 15 e 20 anni a fare domanda entro il 3 aprile per avere un indennizzo di 600 euro mensili per ogni mese del periodo di quarantena.

In proposito si precisa che nel decreto Cura Italia non è previsto alcun bonus in favore di studenti.

Si ricorda che le uniche informazioni ufficiali si trovano sul sito istituzionale dell’Istituto, www.inps.it”.

