Nel potentino stretta su consumo alcol e movida: ecco l’ordinanza

Con ordinanza sindacale n.25/2022 del 9 giugno 2022, il sindaco del Comune di Tito Graziano Scavone, in virtù degli ambiti di intervento previsti dalle norme vigenti, ordina:

“assoluto divieto ai titolari di esercizi pubblici, ai venditori ambulanti e ad ogni altro soggetto autorizzato di somministrare bevande in bottiglie e/o bicchieri di vetro e/o in lattina, salvo nei casi in cui il consumo da parte del cliente avvenga ai tavoli posti all’interno del locale o all’esterno nelle aree private o pubbliche legittimamente autorizzate, di pertinenza dell’attività, ed il consumo e/o l’abbandono in luogo pubblico o aperto al pubblico di bevande alcoliche o non alcoliche, comunque acquisite, contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro e/o lattine, ad eccezione dei casi ricadenti nella fattispecie precedentemente esplicitata.

Tale ordinanza avrà effetto dal 12 giugno all’11 settembre 2022 nella fascia oraria 21:00/06:00.

I trasgressori saranno puniti con sanzioni amministrative da euro 25,00 ad euro 500,00 come previsto dall’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.

Al fine di ridurre il forte impatto ambientale costituito dall’utilizzo sempre maggiore di contenitori di plastica, si consiglia agli esercenti delle attività commerciali di mettere a disposizione della clientela bottiglie, bicchieri ed, in genere, contenitori biodegradabili.

Il provvedimento si è reso necessario in considerazione dei numerosi eventi religiosi e civili che nei mesi estivi coinvolgono il Comune, convogliando l’interesse anche di numerosi avventori dai paesi vicini, e per scongiurare problemi di ordine pubblico che potrebbero derivare dall’uso improprio di questi oggetti di vetro e delle lattine e, in ogni caso, per questioni ambientali: prevenendo la dispersione di cocci di vetro o comunque acuminati che, oltre ad essere pericolosi, costituiscono elemento di degrado ambientale”.

