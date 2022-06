Basilicata: “a rischio la vita di tante persone fragili”. Ecco cosa sta succedendo

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del consigliere Gianni Perrino, Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Basilicata:

“Sorveglianza ex esposti amianto ancora sostanzialmente al palo.

Eppure le risorse ci sono ed il bilancio è stato approvato.

Perché non si dà seguito a quanto stabilito dalla legge?

Ricordo che sono mesi che è stato approvato un nostro emendamento in Consiglio Regionale che assicura le risorse per tutto l’anno.

Siamo a metà anno ed ancora nulla!

I responsabili si rendano conto che stanno mettendo ancora più a rischio la vita di tante persone fragili.

Si degnino almeno di rispondere alle interrogazioni.

Poi leggo di episodi inquietanti che accadono all’ASM (per i quali esprimo totale vicinanza alla DG Pulvirenti), ma queste situazioni non sembrano propriamente inquadrabili nel perimetro dell’opposizione a quel presunto ‘cambio di passo’ cui la DG imputa il clima di odio, quanto in quello di decisamente meno nobili rivendicazioni da parte di chi è stato probabilmente demansionato nei ruoli che svolgeva prima dell’avvento della nuova dirigenza.

Speriamo che i problemi dei cittadini lucani, che dovrebbero essere al centro degli interessi di una azienda sanitaria degna di questo nome, non continuino a rimanere sullo sfondo di queste misere lotte per il mero mantenimento di posizioni di potere che nulla hanno a che fare con il buon andamento delle pubbliche amministrazioni.

Fatecelo percepire questo ‘cambio di passo’ perché se c’è stato, noi non ce ne siamo accorti”.

