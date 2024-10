Nuovo bonus mamme per le lavoratrici dipendenti e autonome. I dettagli

La legge di bilancio 2025, attualmente al vaglio della Camera dei deputati, prevede un nuovo bonus mamme per le lavoratrici madri di almeno due figli, dipendenti e autonome, con reddito fino a 40mila euro.

Come spiega sardegnaimpresa “si tratta di uno sconto contributivo, che verrà quantificato con un decreto ministeriale attuativo previsto per il prossimo Gennaio.

L’agevolazione è di carattere strutturale: spetta infatti alle mamme, con almeno due figli, come detto, fino al compimento del decimo anno di età del più piccolo. Inoltre, a partire dal 2027, verrà riconosciuto fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo alle madri di almeno tre figli.

Per le lavoratrici autonome è richiesto almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione. Sono invece escluse le contribuenti con il regime forfettario.

Ora si dovrà solo attendere l’approvazione definitiva della manovra di bilancio”.