“Ormai l’Ufficio postale di Bella non trova più pace e attenzione”. Ecco che cosa sta succedendo

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Vito Leone, promotore del Comitato per l’Ufficio postale di Bella e

Luigi Vitale, responsabile sindacale Failp:

“Già nei giorni scorsi abbiamo chiesto spiegazioni al Responsabile di Gestione Operativa della Filiale di Potenza circa il mancato funzionamento dell’ATM.

Interrogato ha risposto che non era di sua competenza.

Dopo un lungo calvario per la riapertura dell’Ufficio Postale si sono accorti che l’Atm non funziona, creando innumerevoli disagi ai cittadini.

Rileviamo che c’è mancanza di attenzione e disinteresse.

Consapevoli anche delle imminenti festività ci siamo preoccupati e interessati, già, da diversi giorni di far intervenire la Gestione Operativa della Filiale di Potenza.

Ormai l’Ufficio postale di Bella non trova più pace e attenzione.

Dal 15 Dicembre 2023 l’Ufficio postale è stato riaperto al pubblico e sino ad oggi, 23 Dicembre, l’ATM Postamat é completamente spento e fuori uso.

Non c’è nessuna comunicazione dei tempi di ripristino.

Non è possibile né far prelievi né altre operazioni.

In un periodo, cosi, particolare e in considerazione del ritorno di tanti concittadini che vivono fuori Bella, il disservizio di Poste Italiane continua la sua telenovela”.