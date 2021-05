Ottime notizie: ferie scontate con il “Bonus Vacanze” anche per l’estate 2021! I dettagli

Si avvicina a grandi passi la stagione estiva e dopo un anno molto complicato c’è sicuramente ora la voglia da parte di tante persone di prendersi un periodo di vacanza.

A questo riguardo ci sono delle novità proprio per il bonus vacanze 2021 nel decreto Sostegni e nel Sostegni bis.

Nel 2020 parte delle risorse stabilite per il Bonus Vacanze sono rimaste inutilizzate vuoi per i timori delle persone nel mettersi a viaggiare o per altre ragioni e c’è un avanzo economico importante da investire ora.

Vediamo quali sono e se aprono alla possibilità di richiedere di nuovo il bonus vacanze 2021 presentando nuove domande.

Una novità va detta subito: sarà con ogni probabilità possibile chiedere sconti anche direttamente nelle agenzie di viaggio e presso i tour operator.

Se il decreto milleproroghe aveva prorogato la possibilità di utilizzare il bonus vacanza 2021 fino al 31 Dicembre 2021, un emendamento al decreto Sostegni ha introdotto una proroga al 30 Giugno 2022.

Per quanto riguarda le novità introdotte dal decreto sostegni bis, queste riguardano la possibilità di utilizzare il bonus vacanza negli hotel, negli agriturismi e nei b&b e come dicevamo prima anche nelle agenzie di viaggio e presso i tour operator.

Possono accedere alla possibilità di usufruire del Bonus Vacanze i nuclei familiari che hanno un Isee fino a 40.000 euro.

Il Bonus poi non viene assegnato in maniera uguale per tutti ma viene stabilito in base al numero delle persone che compongono il nucleo familiare.

Vengono corrisposti:

500 euro per un nucleo familiare composto da 3 o più persone;

300 euro per un nucelo familiare composto da 2 persone;

150 euro in caso si tratti di una sola persona.

Il bonus vacanza può essere speso presso le strutture che aderiscono all’iniziativa e consiste in uno sconto dell’80% sull’importo da pagare e un restante 20% di detrazione nella dichiarazione dei redditi.a

