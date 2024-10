Partita di calcio Picerno – Cavese: divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno. Ecco cosa è successo

Si disputerà, nella giornata di Sabato 5 Ottobre prossimo, la partita di calcio “Picerno – Cavese”, valevole per il girone C di Serie C.

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determina n. 33 del 3 ottobre 2024, ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Potenza gli elevati profili di rischio della partita, a seguito dei gravi episodi di violenza posti in essere dai tifosi della Cavese in occasione dell’incontro “Cavese-Latina”, disputatosi il 29 Settembre scorso.

In particolare, prima dell’inizio della gara, in attesa dell’arrivo del convoglio dei tifosi ospiti, un gruppo di circa 200 ultras locali, travisati, si posizionava lungo il percorso che conduce al settore ospiti con l’intento di mettere in atto azioni ostili nei loro confronti.

Si rendeva necessario l’intervento dei reparti inquadrati per disperdere i facinorosi, che nella circostanza davano corso a un fitto lancio di bottiglie di vetro, mazze, fumogeni e petardi all’indirizzo degli operatori.

Verso la fine dell’incontro, inoltre, all’interno dell’impianto sportivo venivano lanciati da parte di tifosi della Cavese artifizi pirotecnici in direzione del settore ospiti.

Preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e non potendosi escludere che anche in occasione dell’ incontro di calcio “Picerno – Cavese” la tifoseria della Cavese possa dar luogo a condotte pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, sentito il Questore, ha adottato in mattinata il provvedimento con il quale, in vista della gara “Picerno – Cavese” di sabato 5 ottobre prossimo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno.