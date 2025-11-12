Partita di Calcio “Potenza – Cerignola”: divieto di vendita dei tagliandi per questa tifoseria

Si disputerà allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, nella giornata di mercoledì 26 novembre 2025, la partita di calcio “Potenza – Cerignola”, valevole per la Coppa Italia di Serie C.

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determina n. 40 dell’11 novembre 2025, ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Potenza il cennato incontro di calcio “Potenza – Cerignola” in ragione della storica rivalità esistente tra le due tifoserie sfociata, nel recente passato, in turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Da ultimo, si richiamano i violenti incidenti avvenuti l’8 settembre 2024, verificatisi lungo il tratto autostradale della “Napoli-Bari” allorquando entrambe le tifoserie, che erano al rientro dalle trasferte di Benevento e Avellino, si scontrarono all’altezza del Comune di Flumeri (AV).

Gli incontri successivi ai fatti in menzione, compresa la gara di andata del corrente campionato, sono stati disputati senza spettatori ospiti.

Preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e ritenendo altamente probabile che in occasione della gara in argomento possano verificarsi gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche nella fase di movimentazione, il Prefetto Michele Campanaro, sentito il Questore Raffaele Gargiulo, ha adottato in mattinata il provvedimento con il quale, in vista della gara “Potenza – Cerignola” di mercoledì 26 novembre 2025, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Foggia.