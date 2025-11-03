Paterno: Samuel Clementi conquista il titolo regionale di Ciclocross FCI Basilicata M3! Complimenti

Samuel Clementi conquista il titolo regionale di Ciclocross FCI Basilicata M3!

Il Team 010 Bike ha trionfato al Trofeo CX Agri Park di Paterno, Domenica 2 novembre ’25, aggiudicandosi il titolo regionale FCI Basilicata M3.

La seconda edizione dell’evento ha segnato l’inizio ufficiale del CX del Sud, un nuovo circuito interregionale di ciclocross che unirà Basilicata, Campania e Calabria.

Un percorso che promette di essere emozionante e impegnativo, dove il fango, il cuore e la fatica saranno i protagonisti assoluti.

E Samuel Osvaldo Clementi è stato il primo a lasciare il segno, portando il titolo Regionale M3 nella cittadina federiciana e facendo brillare i colori gialloverdi della A.S.D. 010 BIKE.

Complimenti a Samuel e a tutto il team 010 BIKE per questo importante risultato!

Il CX del Sud è pronto a decollare e promette di essere un’esperienza unica per tutti gli appassionati di ciclocross.