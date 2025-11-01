Per un gruppo di visitatori provenienti dalla lontana Florida un “viaggio di ritorno” a Potenza e provincia. I dettagli

Il viaggio di oggi ci porta nella lontana Florida da dove proviene un gruppo di visitatori che ha fatto tappa al Museo di Potenza.
Così racconta la Direzione Regionale Musei nazionali della Basilicata:
“In realtà per uno di loro si è trattato di un “viaggio di ritorno”: nato in America è giunto in Italia per conoscere la storia della terra dei suoi nonni, Vaglio di Basilicata.
Le splendide sale dedicate a questo incredibile sito archeologico hanno profondamente emozionato il nostro visitatore ma anche noi, custodi di un patrimonio capace di unire persone e generazioni anche a migliaia di chilometri di distanza”.
Ecco una foto della visita.