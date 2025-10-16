Pignola dà il benvenuto al nuovo Parroco! Auguri di Buon cammino

A seguito della nomina di don Antonio Laurita a parroco di Sant’Anna e Gioacchino di Potenza, l’Arcivescovo, Monsignor Davide Carbonaro, ha affidato la guida pastorale di Pignola a don Giovanni Conte, che fino ad oggi ha svolto il suo ministero presso la Parrocchia di Sasso di Castalda.

«Ogni trasferimento sacerdotale nasce dal desiderio di servire meglio il Popolo di Dio e di rispondere alle esigenze spirituali delle comunità», ha spiegato Monsignor Carbonaro.

E rivolgendosi alla comunità pignolese ha aggiunto:

“Vi invito, pertanto, ad accogliere don Giovanni con spirito di fede e di comunione, sostenendolo con la preghiera e la collaborazione fraterna.

A lui affido con fiducia il compito di continuare il cammino di fede della parrocchia, custodendo e promuovendo le ricchezze spirituali e umane che la caratterizzano”.

Don Giovanni Conte farà il suo ingresso nella comunità di Pignola il 15 febbraio 2026.