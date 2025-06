Basilicata in festa con il Lotto.

Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, la vincita più alta arriva da Pignola, in provincia di Potenza, con colpo da 30000 euro grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Napoli in via Marconi.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 642,9 milioni da inizio 2025.