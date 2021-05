“Potenza 2021, Nicchia con ‘allestimento’ contemporaneo”. Ecco la segnalazione di un cittadino indignato

Potenza: all’inciviltà sembra non esserci mai fine.

Fa del sarcasmo un cittadino sui rifiuti lasciati in una nicchia nel comune potentino, in bella vista quasi a rappresentare un’opera d’arte incorniciata dai massi in pietra.

Ecco quanto scrive in proposito:

“Nicchia con ‘allestimento’ contemporaneo.

Potenza 2021.

Nuovo percorso turistico consigliato: scale tra Corso XVIII Agosto e Corso Garibaldi (1° Rampa Meridionale)”.

Avete visto anche voi “opere d’arte” simili?

Questa la situazione immortalata dal cittadino autore della segnalazione:

