Potenza: al via la rimozione delle “Reti fantasma” in provincia. Ecco l’iniziativa

Sabato 11 ottobre alle ore 10.30, con raduno presso la banchina di riva del Porto di Maratea, prenderà il via la prima iniziativa organizzata da Plastic Free dedicata al recupero delle reti e attrezzi da pesca dispersi in mare.

Dopo il raduno, si salperà per l’attività in acqua: un’azione concreta di tutela dell’ambiente marino e di sensibilizzazione rivolta ai cittadini.

L’attività sarà condotta con il coordinamento del supervisor Manuel Chiappetta e con la preziosa collaborazione delle imprese di pesca locali, che hanno messo a disposizione competenze ed esperienza per rendere l’intervento più efficace e sicuro.

Dichiara alla nostra redazione Ada Scatola, Referente Plastic Free per Maratea:

“L’evento è patrocinato dal Comune di Maratea, che ringraziamo per il sostegno istituzionale, e vede la partecipazione e il supporto di diverse realtà associative del territorio: la Pro Loco, l’associazione ‘U Monachicchio, il comitato Mo Basta, il Forum delle Associazioni e Legambiente.

Questo appuntamento rappresenta un momento speciale: è infatti la prima volta che Plastic Free porta a Maratea un’azione mirata al recupero delle reti fantasma.

Oltre all’intervento pratico in mare, l’evento avrà anche un forte valore educativo e informativo, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della tutela dell’ambiente marino e della lotta all’inquinamento.

Plastic Free invita tutta la comunità a partecipare e a vivere insieme un’esperienza di cura collettiva per il nostro mare”.

Di seguito la locandina con i dettagli.