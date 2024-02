Potenza: “allarme sullo stato di degrado che ha colpito il cuore della città”. La denuncia

“Nelle ultime settimane sono almeno tre le attività commerciali storiche, ubicate nel centro di Potenza, che sono state costrette a chiudere i battenti.

Si tratta, purtroppo, di un triste dato che permette di avere una fotografia reale di una parte fondamentale del capoluogo oramai completamente abbandonata e alle prese con una delle sue pagine più buie“.

È quanto dichiara Gianluca Meccariello, commissario cittadino di Potenza per Democrazia Cristiana con Rotondi.

Prosegue Meccariello:

“Da tempo noi di Democrazia Cristiana con Rotondi abbiamo lanciato l’allarme sullo stato di degrado che ha colpito il cuore della città.

Ciò che una volta rappresentava il centro pulsante di Potenza, attualmente è una zona spenta e, a tratti, pericolosa.

Siamo dinanzi a una cartolina strappata che deve spronarci obbligatoriamente a cambiare lo stato dei fatti per ridare un ruolo centrale a una città che necessita di maggiore cura e attenzione.

È giunto, dunque, il momento di riportare luce nel centro storico e, quindi, far tornare a splendere una città che ha ancora tanto da dire e dare alla Basilicata e all’intero Mezzogiorno.

Noi vogliamo fare la nostra parte e mettiamo a disposizione le nostre competenze per rilanciare il capoluogo sotto tutti i punti di vista.

Abbiamo bisogno di ritrovare l’ambizione e fissare una visione per i prossimi anni, motivo per cui è opportuno dialogare con la comunità e, in particolare, con le attività commerciali del centro per fissare seriamente degli obiettivi e un programma che riguardino il cuore cittadino.

Non c’è più tempo da perdere, serve assumere scelte coraggiose nell’interesse esclusivo della comunità potentina”.