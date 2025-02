Potenza: altro finale in volata amaro per l’Academy. Forza ragazzi, non mollate!

Altro finale in volata amaro per l’Academy, che esce sconfitta 82-79 dal parquet del Palazzetto Russo di Foggia.

Il CUS la spunta nel finale con un tiro libero di Ferraretti ed un tap-in di Seye su errore del suo stesso compagno, mentre l’ultima tripla di Acuna finisce beffardamente sul ferro, liberando la gioia dei padroni di casa.

I rossoblù la impattano in un paio di circostanze (69-69; 79-79) dopo un lungo inseguimento, ma sciupano in una prima circostanza i palloni che avrebbero permesso di cavalcare un’inerzia favorevole, andando nuovamente -5 con una tripla di Ianzano ed un canestro di Lioce, cui risponde Acuna con due triple pesanti dall’arco per il +1 ed il caparbio canestro in avvicinamento per la parità a 79, prima del finale già descritto.

Il primo tempo è appannaggio di un CUS che non sembra risentire della defezione del bomber Buo, presa per mano dalla coppia di piccoli Ferraretti – Coppola, ben supportati dal resto della squadra, con l’Academy che prova a rimanere faticosamente aggrappata al match, senza tuttavia riuscire mai ad avvicinarsi in maniera definitiva.

Un canestro dalla media di Buldo – sette punti in rapida successione – permette infatti agli ospiti di risalire sino al -3 (44-41), ma il finale di quarto è tutto a favore dei padroni di casa, che con le triple di Lioce e Ianzano ed un canestro di Coppola vanno all’intervallo su un rassicurante +11: 52-41.

Il vantaggio tocca anche il +15 e il CUS è ancora +14 (64-50) a metà del terzo periodo, quando sono tre delle sei triple di Laquintana a restituire un po’ di inerzia e fiducia a Potenza, che ricuce ulteriormente lo strappo con un break di 4-0 firmato Acuna – Tolino (69-69 a 7.30” dal termine).

Il finale è già descritto, i dieci punti conclusivi ospiti portano tutti la firma di Acuna, mentre il CUS riesce a distribuire un po’ meglio le sue responsabilità, con il guizzo finale di Seye in tap-in a rimbalzo d’attacco a regalare di fatto la vittoria ai ragazzi di coach Ciccone.

CUS Foggia – Academy Basket Potenza 82-79 (29-24; 52-41; 67-63)

CUS: Seye 18, Morales Lopez 5, Zagni ne, Ianzano 8, Lioce 11, Aliberti, Longo 2, Ferraretti 22, Buo ne, Cavallone ne, Coppola 16, Delli Carri ne. All. Ciccone

Academy: Summa ne, Pace 1, Perez 1, Labovic 6, Joksimovic, Tolino 13, Acuna 19, Buldo 11, Casulli ne, Laquintana 28, Montiks, Guglielmi ne. All. Putignano, Ass. Della Monica

Arbitri: Semeraro e Siragusa