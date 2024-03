Potenza, ancora furti nelle abitazioni in provincia: “servono misure straordinarie per contrastare il fenomeno”! I dettagli

In questi giorni Pignola ha visto vari episodi di truffe agli anziani e furti nelle abitazioni che hanno turbato la serenità di alcune famiglie e che destano preoccupazione per tutti, generando insicurezza diffusa.

Come fa sapere l’Amministrazione:

“Nonostante lo sforzo delle Forze dell’Ordine, che ringraziamo, siamo consapevoli che servono misure straordinarie per contrastare il fenomeno.

Per tale motivo abbiamo richiesto al Prefetto di Potenza di avere un’attenzione particolare al nostro territorio comunale.

Dopo questa richiesta e un costante dialogo con i Sindaci dei comuni limitrofi e le autorità competenti abbiamo ricevuto la convocazione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Questo è un passo fondamentale per affrontare e risolvere le problematiche legate alla sicurezza che interessano il nostro territorio.

Vogliamo esprimere pertanto il nostro più sincero ringraziamento al Prefetto per aver ascoltato le nostre preoccupazioni e per aver dimostrato, con questa azione, un’attenzione concreta verso il benessere dei nostri cittadini.

La convocazione del Comitato è un’occasione preziosa per lavorare insieme, istituzioni e cittadini, tutti uniti, per una comunità sempre più sicura e solidale.

Grazie ai tanti messaggi di fiducia, alle vostre segnalazioni e al sostegno che riceviamo ogni giorno, per tutte le iniziative intraprese finora, continueremo ad impegnarci senza sosta, al vostro fianco, per garantire un ambiente sereno e protetto per tutti”.