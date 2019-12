Potenza, ancora una persona investita poco fa

Ancora un investimento, poco fa, a Potenza.

L’incidente è avvenuto nella zona di Poggio 3 Galli.

Stando alle primissime informazioni, la persona investita sarebbe una donna.

Sul posto i sanitari del 118.

Sembra che a Potenza, nell’ultimo periodo, i pedoni siano continuamente in pericolo.

Altri casi di investimento, infatti, si sono da poco verificati: oltre all’incidente del 1 dicembre, ricordiamo l’investimento del 28 Novembre, del 26 e del 10 dello stesso mese.

In molti danno la colpa alla distrazione degli automobilisti per via di radio e cellulari sempre alla mano o alla scarsa illuminazione dei tratti interessati.

Raccomandiamo la massima prudenza.