Potenza, non si può morire così! Giovanna aveva solo 28 anni e tutta la vita davanti: “strappata al suo futuro”

Il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, ha espresso profondo cordoglio alla famiglia della ragazza di Lauria, deceduta oggi a seguito del tragico evento accaduto nei giorni scorsi:

“Non ci sono parole sufficienti ad alleviare il dolore della famiglia di Giovanna, che si avviava ad una vita professionale e sociale che di sicuro le avrebbe dato grandi soddisfazioni.

Strappata al suo futuro, è diventata oggi un esempio con la scelta che i suoi cari hanno fatto, di donare gli organi e restituire una speranza di vita migliore a chi ne ha bisogno ed attendeva da tempo.



Si tratta di prenderlo come riferimento ed immaginare che da una tragedia imprevedibile, si possa anche raccogliere il buono che c’è dentro di noi e nella dimensione di vita in una comunità come quella lauriota, a cui va un eguale sentimento di grande solidarietà”.