Potenza, ancora troppa immondizia in questa zona! Puzza, topi, cani randagi…

A Potenza ancora un grido d’allarme giunge dai cittadini sulla questione rifiuti.

Come ormai annunciato, sono in arrivo nuovi provvedimenti dal Comune che ha spiegato:

“Con l’ausilio di 100 telecamere – la cui presenza, per motivi di privacy, sarà segnalata da cartelli che saranno installati nei prossimi giorni – il Comune avvierà la ‘tolleranza zero’ contro il conferimento illecito dei rifiuti: sono previste ‘multe salatissime’ per cittadini e imprese che non rispetteranno le norme sulla raccolta differenziata”.

Eppure, in via Giovanni XXIII, diversi lettori segnalano una situazione di degrado.

Non solo rifiuti abbandonati vicino ai cassonetti, ma anche puzza, topi e cani randagi che rendono ingestibile la situazione in zona.

In tanti chiedono una soluzione immediata per ovviare al problema e avere così una città sempre più pulita.

Cosa ne pensate? Com’è da voi la situazione?