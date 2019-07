Potenza: dopo lo studio al Seminario Maggiore, oggi Mattia diventa un nuovo Sacerdote della Basilicata!

Mattia Albano è il nuovo sacerdote che sarà ordinato a Matera stasera 22 luglio alle ore 19:00 nella Basilica cattedrale di Matera per imposizione delle mani e la preghiera consacratoria dell’arcivescovo di Matera-Irsina mons. Antonio Giuseppe Caiazzo.

Lo fa sapere in una nota l’Arcidiocesi di Matera-Irsina.

Mattia Albano nasce a Matera il 5 marzo 1993.

Ha frequentato il Liceo Classico “Giustino Fortunato” di Pisticci e nel 2012 entra nel Seminario Maggiore Interdiocesano di Basilicata.

Il 3 gennaio 2016 viene ammesso tra i candidati all’ordine del presbiterato e diaconato da mons. Salvatore Ligorio, arcivescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, in qualità di amministratore apostolico di Matera-Irsina.

Il 15 settembre 2018 viene ordinato diacono nella chiesa di Sant’Antonio in Pisticci dall’arcivescovo di Matera-Irsina mons. Antonio Giuseppe Caiazzo.

Il 17 giugno 2019 conclude il percorso di studi conseguendo il Baccalaureato in Sacra Teologia presso l’Istituto del Seminario Maggiore di Basilicata.

Ha svolto la sua attività pastorale nelle parrocchie di San Giovanni Battista in Ferrandina, San Michele a Pomarico, Maria SS Annunziata in Scanzano Jonico, SS Pietro e Paolo in Pisticci.

Da diacono è stato nominato collaboratore della parrocchia San Rocco in Montalbano Jonico dove tuttora svolge il suo ministero.

I nostri migliori auguri a Don Mattia affinchè possa servire con passione, amore e altruismo il ministero che si appresta a ricevere.

Questa la locandina dell’ordinazione sacerdotale.