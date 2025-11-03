Potenza: “Approvato il provvedimento per il pagamento del TFR a questi lavoratori”. Ecco i dettagli

“Con grande soddisfazione prendo atto che la Giunta Regionale della Basilicata ha approvato il provvedimento per il pagamento del TFR ai lavoratori di API-BAS.
Un risultato importante che testimonia l’attenzione concreta della Regione verso le giuste aspettative dei lavoratori lucani”.
Lo dichiara Gianuario Aliandro, Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale della Basilicata, che aggiunge:
“Desidero esprimere un sentito ringraziamento all’Assessore Francesco Cupparo per l’impegno profuso nella gestione di questa delicata vertenza, al Presidente Vito Bardi per la sensibilità dimostrata nel dare priorità a questa questione, e al consigliere Fernando Picerno di Forza Italia che ha seguito con determinazione l’iter di questa pratica.
Questo provvedimento rappresenta un segnale concreto di vicinanza alle famiglie dei lavoratori che attendevano da tempo il riconoscimento di un loro sacrosanto diritto.
Forza Italia continuerà a impegnarsi affinché gli impegni vengano portati avanti e a lavorare per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori lucani”.