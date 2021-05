Potenza, attestati per gli studenti di questa scuola! Un viaggio tra splendide opere d’arte. I dettagli

Il vicepresidente della Giunta regionale, Francesco Fanelli, e la consigliera regionale con delega alla Cultura, Dina Sileo, hanno partecipato stamane alla consegna ufficiale degli attestati agli Apprendisti Ciceroni dell’IIS Da Vinci – Nitti di Potenza.

Ha detto Fanelli:

“Sono molto felice di celebrare, attraverso quella bella iniziative del Fai, i 50 anni dall’approvazione del primo statuto regionale.

Non ci poteva essere migliore occasione per evidenziare la necessità di avvicinare gli studenti alle istituzioni attraverso una conoscenza diretta del Palazzo della Giunta regionale all’interno del quale i ragazzi, grazie al progetto Apprendisti Ciceroni del Fai, hanno condotto i cittadini in un viaggio attraverso splendide opere di arte contemporanea.

Avvicinare le istituzioni ai cittadini resta un obiettivo importante che vogliamo raggiungere anche attraverso il coinvolgimento degli studenti”.

Dina Sileo, che nella giornata del Fai, nell’aula del Consiglio regionale, ha praticamente tenuto una lezione di educazione civica, ha salutato i giovani ciceroni con una proposta concreta:

“Questa esperienza ritengo sia molto utile perché aiuta gli studenti a comprendere fino in fondo il ruolo delle istituzioni e quanto sia importante giocare la propria partita della vita puntando sulla competenza.

Ecco perché credo che bisogna cogliere l’opportunità del G20 a Matera, che è un evento che accenderà i riflettori sull’intera Basilicata, per portare in quella circostanza l’esperienza dei giovani ciceroni in modo che possano accompagnare gli ospiti internazionali a conoscere alcune eccellenze storiche e artistiche del territorio”.

Alla consegna degli attestati agli Apprendisti Ciceroni dell’edizione delle Giornate FAI di Primavera 2021 e delle Giornate FAI d’Autunno 2020 dell’IIS Da Vinci – Nitti di Potenza, organizzata dalla Delegazione FAI di Potenza in collaborazione con la Regione Basilicata hanno partecipato: il Capo di Gabinetto della Regione Basilicata, Michele Busciolano; Donato Del Corso, dirigente generale Dipartimento Agricoltura, Rosalba Demetrio, Presidente Regionale FAI Basilicata; Francesco De Sanctis, Delegato Comunicazione FAI Basilicata; Lidia Pantone, Capo Delegazione FAI di Potenza; la Dirigente Scolastica dell’ISS da Vinci – Nitti di Potenza; la docente dell’ISS da Vinci – Nitti, Antonella Manzi, Rocchina Mecca, Delegata Comunicazione Delegazione FAI di Potenza, Vito Caterino, Tesoriere della Delegazione FAI di Potenza.

