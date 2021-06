Potenza: bruciano bandiera italiana e un drappo con l’effigie di un santo in questo comune della provincia! Ecco la situazione

L’amministrazione comunale di Rotonda (PZ) condanna i recenti atti di vandalismo e di mancato rispetto dell’ambiente verificatisi sul territorio:

“Non è questo il biglietto da visita che vogliamo diffondere.

Non è questa la cartolina del nostro borgo che vogliamo veicolare.

Non è questa l’immagine che rappresenta Rotonda.

Il nostro paese si sta distinguendo sempre più come meta di attrazione turistica per le sue eccellenze e la sua accoglienza e non è giusto che gli sforzi prodotti per la crescita del territorio debbano essere vanificati dalla maleducazione di pochi.

Atti simili di vandalismo e di mancanza di rispetto per la cosa pubblica, per l’ambiente e per il posto in cui si vive non sono tollerabili e devono essere condannati perché non rispecchiano l’indole del nostro popolo, ma solo il comportamento deplorevole di pochi sconsiderati.

Per questo l’Amministrazione Comunale condanna fermamente quanto avvenuto e verificatosi negli ultimi giorni sperando che siano eventi episodici da non ripetersi più”.

Ecco le foto che mostrano quanto accaduto.

