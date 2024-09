Potenza, camminata in rosa in provincia a favore della prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa

Benessere alimentare, ambientale e psicofisico associato a corretti stili di vita.

“Questi gli ‘strumenti’ indispensabili per prevenire malattie”.

Ne ha parlato l’assessore all’Ambiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, ieri sul Lago Sirino al convegno che ha anticipato la “Camminata in rosa” di Komen Italia, associazione che promuove la lotta al tumore al seno, con il patrocinio del Comune di Nemoli e in collaborazione con diverse associazioni.

L’assessore Mongiello, parlando alla platea e ai tanti volontari presenti ha spiegato, che:

“è fondamentale il ruolo delle associazioni che si prendono cura delle donne colpite da malattia oncologica. Molto bene, aver organizzato in un contesto così bello, a contatto con la natura, una camminata, una sessione di yoga e l’escursione in bici. Sono importanti spunti per cambiare le nostre abitudini il più delle volte sedentarie.

Approfittiamo del nostro patrimonio ambientale che ci consente di spaziare ed esplorare”.

In merito alle proprie competenze e all’ambiente, inteso come luogo del benessere, Mongiello ha aggiunto:

“Se la diagnosi precoce e la cura sono aspetti imprescindibili, ci sono opportunità che consentono di ridurre il rischio di ammalarsi. Parliamo delle abitudini e dei comportamenti salutari.

L’alimentazione in primis è fondamentale per stare bene in ogni momento della nostra vita così come è importante fare attività fisica, viaggiare nella natura e immergersi nel bello.

La Basilicata è ricca di parchi naturali e di borghi meravigliosi.

Luoghi spesso unici in cui è facile ritrovare la sintonia con l’ambiente e con lo straordinariamente buono delle tradizioni gastronomiche lucane”.