Potenza: chiesta l’attivazione di un centro di accoglienza per i rifugiati ucraini. Ecco i dettagli

Da Roma, dove sta partecipando alla Sesta assemblea nazionale di Italia Viva, il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese ha postato un video sui proprio canali social in cui annuncia la richiesta ufficiale al presidente della Giunta regionale, Vito Bardi e al sindaco della città di Potenza, Mario Guarente per l’attivazione di un centro di accoglienza per i rifugiati ucraini in Basilicata.

Polese spiega:

“Ognuno di noi in queste ore è profondamente colpito da quanto sta accadendo al popolo ucraino.

Io credo sia utile offrire manifestazioni di solidarietà, ma sia ancora più importante fare qualcosa di concreto per aiutare in maniera immediata un popolo che è stato aggredito.

Le immagini che ci arrivano su internet raccontano di una realtà drammatica alla quale ciascuno di noi è chiamato a far qualcosa.

Io personalmente metto a disposizione gratuitamente la mia professionalità di avvocato a tutti i cittadini ucraini in Basilicata e chiedo a tutti i miei colleghi professionisti, non solo avvocati, di fare altrettanto.

E’ un gesto importante che si sta facendo anche in altri Paesi. Non lasciamo solo i nostri fratelli europei”.

