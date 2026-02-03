Potenza, convocato il Consiglio Comunale: ecco i punti all’Ordine del Giorno

Il Consiglio comunale è convocato, in seduta ordinaria di prima convocazione, il giorno 10 febbraio 2026, alle ore 14,30, nella Sala del Consiglio provinciale, in piazza Mario Pagano, per la discussione del seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO DEL 10 FEBBRAIO 2026

1) Approvazione verbali seduta precedente (art.69 del Regolamento del Consiglio comunale).

2) Comunicazione della Consigliera Comunale Marone Claudia di recesso dal Gruppo Consiliare “Area Civica” e contestuale adesione al Gruppo Consiliare “Basilicata Casa Comune” – Conferma composizione delle Commissioni consiliari Permanenti – Presa d’atto.

3) Comunicazione in merito alla Deliberazione di Giunta comunale n. 450 del 23/12/2025 a oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2025/2027 – PRIMO PRELEVAMENTO DAL FONDO PASSIVITÀ POTENZIALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 176, COMMA 1, DEL D. LGS. N.267/2000 (T.U.O.E.L)”, in analogia a quanto previsto per il prelevamento dal Fondo di Riserva Ordinario, ai sensi dell’art. 166, c. 2 del D. Lgs. n.267/2000.

4) Comunicazione ai sensi dell’art. 175, comma 5-ter, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in merito alla Deliberazione di Giunta comunale n. 370 del 29/12/2025 ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027 – II (Seconda) variazione di cassa ai sensi dell’articolo 175, comma 5-bis, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000”.

5) Interrogazione presentata dal consigliere Vigilante relativa a “Sentenza Consiglio di Stato (Sez. V) – appalto integrato “Riqualificazione del complesso ex Scuola Media Torraca” – Annullamento aggiudicazione e determinazioni conseguenti”.

6) Interrogazione presentata dalla consigliera Tancredi e altri, relativa a “Grave e persistente situazione di dissesto idrogeologico, infiltrazioni d’acqua e instabilità strutturale del muro di contenimento e delle aree comunali site in viale Firenze – civici 98, 100, 102 e 104 – mancati interventi, responsabilità e urgenti iniziative a tutela della pubblica e privata incolumità”.

7) Interrogazione presentata dalla consigliera Galgano ed altri relativa a “Prolungata chiusura del ponte di via Grippo – gravi disagi alla cittadinanza, assenza di tempi e carenze nella programmazione e nella comunicazione dell’Amministrazione comunale”.

8) Interrogazione presentata dal consigliere Di Noia relativa a “Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante in aree vietate.”

9) Mozione presentata dalla consigliera Galgano ed altri relativa a “Richiesta di ordinanza per il divieto di utilizzo di candele pirotecniche e fiamme libere nei locali pubblici e privati aperti al pubblico”.

10) Mozione presentata dal consigliere Pergola ed altri “Dichiarazione dell’emergenza climatica e ambientale”.

11) Ordine del Giorno presentato dalla consigliera Triunfo ed altri relativo a “Adozione della Valutazione di Impatto Generazionale (VIG) nelle politiche e negli strumenti di programmazione del comune di Potenza, secondo le linee guida ANCI”.

12) Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi resi dalla Polizia Locale per conto terzi – Approvazione

13) Approvazione del “Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza comunale” – provvedimenti.

14) Art. 14 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Permesso di costruire in deroga relativo alla realizzazione della Palestra dell’Istituto Professionale “G. GIORGI” di Potenza, sull’immobile ricadente nell’Ambito Urbano nell’area denominata DUP (Distretti Urbani assoggettati a Piano Attuativo) Centro Studi del vigente R.U.

15) Realizzazione di un chiosco per la vendita di piante e fiori in località Cerreta, in terreno censito al Foglio 18 particella 2461.

16) Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, connesso alla Sentenza esecutiva n.365/2025 R.G. n. 2136/2004 del Giudice di Pace di Potenza omissis Importo: € 222,40.

17) Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, connesso alla Sentenza esecutiva n.84/2025 del Giudice di Pace di Potenza omissis Importo: € 332,43.

18) Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, c.1, lett. a) del D. Lgs. n°267/2000, derivanti dalla Sentenza definitiva in appello del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) n. 02978/2024 omissis per l’importo di €. 2.007,00.

19) Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, c.1, lett. a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante dalla Sentenza del Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale n.9583/2023 omissis – residui interessi legali per l’importo di € 231,16.

20) Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, connesso alla Sentenza esecutiva n. 505/2025 del Giudice di Pace di Potenza omissis Importo: € 393,66.

21) Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000, derivante dalla Sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Potenza n.946/2025 del 21/11/2025 per l’importo di € 3.601,82.

22) Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivante dalla Sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Potenza n. 922/2025 del 18/11/2025 per l’importo di € 3.801,45.

23) Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 267/2000, relativo ai decreti di liquidazione dei CTU n. 10405 e 10406 del 15/09/2025, nel procedimento R.G. n. 101/2022 del Tribunale di Potenza.

24) Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000, connesso alla Sentenza esecutiva n.440/2025 del Giudice di Pace di Potenza Importo: €290,57.

25) Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000, connesso alla Sentenza esecutiva N. 441/2024 del Giudice di Pace di Potenza Importo: €162,60.

26) Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, connesso alla Sentenza esecutiva n.9/2025 R.G. n.2016/2024 del Giudice di Pace di Potenza omissis Importo: € 232,85.

27) Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivante dalla Sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Potenza n. 1033/2025 del 10/12/2025 per l’importo di € 2.103,16.

28) Regolamento Comunale per l’istituzione e la gestione dell’Albo delle Botteghe Storiche del Comune di Potenza – Approvazione.