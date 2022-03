Potenza dal cuore grande: partito dal Viviani il secondo carico di aiuti per l’Ucraina! Le foto

Il grande cuore di Potenza ancora una volta si è mostrato.

Nei giorni scorsi il Potenza Calcio, allo Stadio Viviani, ha dato il via alla possibilità di donare medicinali, derrate alimentari e indumenti per le popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina.

Un’iniziativa ben accolta dalla città che non ha fatto attendere la sua risposta positiva e che, il 10 Marzo, ha visto partire dal capoluogo la prima trance di aiuti.

Oggi, la società ha fatto sapere:

“È partito, ieri dal ‘Viviani’, il secondo carico di beni donati da voi potentini.

Arriverà direttamente in Ucraina 🇺🇦 nel Comune di Mykolaïv nei pressi di Leopoli.

Il lungo viaggio lo farà Roman, che consegnerà il carico pieno di aiuti nelle mani del figlio Nazar, cresciuto a Potenza ed ora attivista in Ucraina per il suo popolo.

Un ringraziamento va all’Associazione ‘Io Potentino’ per aver organizzato questa spedizione.

POTENZA ha dimostrato ancora una volta di avere un GRANDE”.

